بايدن يزور إسرائيل والأردن الأربعاء ولقاءات مع السيسي وعباس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم الأربعاء “للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه “حماس”.

وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة إكس “تويتر” سابقا: “سأتوجه يوم الأربعاء إلى إسرائيل للوقوف تضامنا معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه “حماس”.

وتابع وسأغادر بعد ذلك إلى الأردن للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، والتوضيح أن “حماس” لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وكان قد أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمّان، لإجراء محادثات مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين، إن بايدن “سيكرر قناعتنا بأن حماس لا تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الذي هو أيضا ضحية”.

وسيصل بايدن إلى العاصمة الأردنية آتيا من دولة الاحتلال، التي سيزورها في اليوم نفسه للتعبير عن تضامنه بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة صباح السابع من أكتوبر الجاري.