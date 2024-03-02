بايدن يقترح جوشوا هاريس سفيرا فوق العادة لدى الجزائر

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين جوشوا هاريس سفيرا فوق العادة لدى الجزائر، حسب ما نشره البيت الأبيض في موقعه.

وأفاد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن قام، نهاية فيفري، باقتراح مجموعة من الأسماء “للعمل كقادة رئيسيين في إدارته”، ومن بينهم جوشوا هاريس، الذي رشحه بايدن “لمنصب سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.”

وتم إرسال هذه الأسماء المقترحة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة عليها.

جوشوا هاريس، المقترح كسفير فوق العادة لدى الجزائر، عضو في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة مستشار. ويشغل حاليًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال إفريقيا في مكتب شؤون الشرق الأدنى، ويشرف على الدبلوماسية الأمريكية مع الجزائر ومصر وليبيا والمغرب، وتونس.

وكان هاريس قد زار الجزائر في سبتمبر العام الماضي، أين تحادث مع الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان “عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية”. كذلك الأوضاع في منطقة الساحل و”سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تحقيق في تقرير مصيره.”