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الجزائر

نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الجزائر

الشروق أونلاين
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نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الجزائر
جانب من الاستقبال

استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، الأحد، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي جوشوا هاريس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية، أنه تم استعراض “سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية”.

وهذا “بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تحقيق في تقرير مصيره. إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي. خاصة الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر”.

كما تطرقا الطرفان إلى “عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الأمريكية. وذلك تحضيرًا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر بواشنطن”.

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