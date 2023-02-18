بتعليمة وزارية.. هذه الأغاني ممنوعة من البث في الجزائر

أصدرت وزارة الثقافة والفنون يوم السبت، تعليمة إلى مسؤولي القطاع، بمنع بث ما وصفته بـ”الأغاني المبتذلة، التي تدعو للعنف والجريمة والانحراف”.

وجاءت التعليمة، حسب بيان للوزارة:

بعد انتشار التجاوزات الأخلاقية في كلمات بعض الأغاني الجزائرية المسجّلة والمذاعة بعشوائية، والمضلّلة لكل فئات المجتمع، لا سيما الشباب والناشئة، من خلال نشر الابتذال والانحراف، وما إلى ذلك من آفات.

وذكر البيان أن الأغاني المعنية بمنع البث “تشجّع على العنف والجريمة في الشارع، وتعاطي المخدرات، والهجرة غير الشرعية.

وتابع بيان الوزارة: