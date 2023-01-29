وزارة الثقافة تقرر الرفع من قيمة جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

نهاية مارس كآخر اجل لاستقبال الترشيحات

قررت وزارة الثقافة الرفع من قيمة جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” بإضافة 100 ألف دينار لكل مرتبة وهذا تطبيقا لتوصيات لجنة تحكيم الطبعة السابقة.

وتصبح طبقا لهذا القرار الجديد قيمة الجائزة تقدر بـ600 ألف دينار للجائزة الأولى و400 ألف دينار للمرتبة الثانية و200 ألف دينار للمرتبة الثالثة.

هذا وقد حددت وزارة الثقافة في بيان لها تاريخ 31 مارس كآخر اجل لاستقبال الترشيحات لدورة 2023

وتعنى جائزة علي معاشي الموجهة للمبدعين الشباب من 18 إلى 35 عاما بمختلف ضروب الفنون من الرواية والشعر والأعمال المسرحية والموسيقى وفنون الغناء والرقص والفنون التشكيلية إضافة إلى السينما والفنون البصرية.

ويتعين على الراغبين في الترشح تقديم ملف يتضمن طلبا خطيا للمشاركة ونسخة عن العمل المراد ترشيحه ونسخة عن شهادة الميلاد إضافة إلى تصريح شرفي مصادق عليه بملكية العمل إضافة إلى بطاقة تقنية عن العمل المرشح وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.