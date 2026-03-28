بدءاً من الأسبوع القادم.. تسريع استيراد الأضاحي واستكمال الشحنات إلى غاية 20 ماي

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن عملية استيراد الأضاحي ستشهد وتيرة متسارعة ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن تتواصل إلى غاية 20 ماي 2026، وذلك لاستكمال اقتناء الكمية الإجمالية المتعاقد عليها من إسبانيا ورومانيا والبرازيل والأوروغواي، في إطار ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي تحسبًا لعيد الأضحى.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها سخرت كافة الوسائل اللوجستية اللازمة على مستوى الموانئ لضمان استقبال الأضاحي في أفضل الظروف، حيث تتواجد المصالح البيطرية المختصة للقيام بالمراقبة الصحية الثانية بعد تلك التي أُجريت في بلد المنشأ، قبل نقلها عبر شاحنات مخصصة نحو مناطق الحجر الصحي التي تم تهيئتها وتجهيزها بجميع المتطلبات الضرورية، من أعلاف ومياه ومتابعة صحية مستمرة.

وفي إطار ضمان المتابعة الدقيقة لعملية الاستيراد، كشفت الوزارة عن استحداث منصة رقمية تتيح توفير معلومات آنية حول عمليات الشحن، تشمل أسماء البواخر وحمولتها، ووضعية مسارها، إلى جانب تحديد الموانئ الجزائرية المستقبلة للشحنات، فضلاً عن تتبع عمليات التوزيع والبيع في مرحلة لاحقة.

وللتذكير، كان ميناء الجزائر قد استقبل ليلة الخميس أول شحنة من الأغنام المستوردة القادمة من إسبانيا، بعدد يقدر بـ12,350 رأس، ضمن السياسة الرامية إلى تعزيز تموين السوق الوطنية بالأضاحي.

وأفادت مؤسسة ميناء الجزائر أن عملية رسو الباخرة “Unimar” جرت في ظروف تنظيمية محكمة، مع تسخير جميع الإمكانيات اللوجستية والبشرية لضمان تفريغ الشحنة بسلاسة وأمان وفق الإجراءات المينائية المعمول بها.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وتماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إحكام تنظيم العملية وتسهيل تموين الأسواق باللحوم خلال فترة عيد الأضحى.