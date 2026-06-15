بداري يشرف على إنشاء فريق عمل لتقييم الاستثمار الوطني وإعداد منصة رقمية للمتابعة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على إنشاء فريق عمل مكلف بتقييم الاستثمار الوطني، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير الأول سيفي غريب، القاضية بإسناد قيادة فريق متعدد القطاعات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية (CREAD).

ويهدف هذا الفريق إلى إجراء تقييم شامل للاستثمار في الجزائر، بما يشكل قاعدة أساسية لإعداد المجلس الوطني للاستثمار لمشروع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفق مقاربة علمية وتحليلية تعتمد على معطيات دقيقة ومؤشرات اقتصادية واجتماعية.

وسترتكز أشغال فريق العمل على تقييم الاستثمار الوطني من خلال تحليل تطوره وأثره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تحديد أهم العوائق التي تعترض الاستثمار في مختلف القطاعات، واقتراح حلول عملية لمعالجتها.

كما سيعمل الفريق على وضع منصة رقمية للمتابعة والتقييم في الوقت الحقيقي للاستثمار، تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)، بما يسمح بتسيير الاستثمارات بشكل مستمر وفعال، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم.

ومن المنتظر أن يقدم فريق العمل تقريره الأولي إلى الوزير الأول في أجل أقصاه 15 جويلية 2026، في خطوة تهدف إلى دعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاستثمارية الوطنية على أسس علمية دقيقة.