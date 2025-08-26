-- -- -- / -- -- --
الجزائر
أطلقته "الجوية الجزائرية" لتسهيل التنقلات من وإلى الصين

بداية من 96 ألف دينار.. طيران مباشر بين الجزائر وغوانغزو

إيمان كيموش
ح.م

أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خطا جويا مباشرا جديدا يربط العاصمة الجزائرية بمدينة غوانغزو الصينية، أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية في آسيا.

ويأتي هذا الخط في إطار استراتيجية الناقل الوطني لتعزيز حضوره الدولي وتسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين نحو الأسواق الصينية.

وأكدت الشركة في صفحتها عبر الفيسبوك أن أسعار التذاكر نحو غوانغزو تبدأ من 96 ألف دينار جزائري فقط، مع ضمان رحلات مباشرة توفر للمسافرين الراحة والسرعة في التنقل.
ومن المنتظر أن يستقطب هذا الخط فئات واسعة من التجار ورجال الأعمال، إضافة إلى الطلبة والجزائريين المقيمين بالصين. وتُعتبر غوانغزو، العاصمة الاقتصادية لإقليم غوانغدونغ، وجهة رئيسية لآلاف التجار والمستوردين الجزائريين الذين يقصدونها سنويا لاقتناء مختلف السلع والمنتجات كما تشكل المدينة محطة مهمة للتبادلات التجارية العالمية بفضل احتضانها لمعارض دولية ضخمة على غرار “معرض كانتون” الشهير.

ويُنتظر أن يساهم هذا الخط الجديد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصين، وتسهيل حركة المبادلات التجارية والسياحية، في وقت تعمل فيه الخطوط الجوية الجزائرية على توسيع شبكتها الدولية وفتح وجهات جديدة نحو إفريقيا وآسيا وأوروبا.

