بداية موفقة لبن رحمة مع واست هام

أسطورة وست هام يشيد بالدولي الجزائري

حقق الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بداية موفقة مع ناديه واست هام، في افتتاح موسم “البريميرليغ”، عندما عاد، السبت، بتعادل إيجابي (1/1) من تنقله إلى بورتسموث لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك بن رحمة أساسيا في المباراة وقدم مردودا جيدا، ونال علامة 7.1 من موقع “سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات.

في سياق متصل، أشاد مارك نوبل، أسطورة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بالدولي الجزائري، وأكد أنه أحد أهم لاعبي فريقه في الوقت الحالي، بالنظر إلى المستويات التي قدّمها منذ انضمامه إليه قبل موسمين قادمًا من برينتفورد.

وأكد نوبل في تصريحات صحفية، بأن بن رحمة يُعَدّ من أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم حاليا، برفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ومشيدا بالطريقة التي يعتمدها في التسديد.

وقال نوبل في هذا الصدد: “إذا كان عليَّ أن أختار لاعبا من العالم لتنفيذ ركلات الجزاء، فسأختار بن رحمة، في نظري، هو (بن رحمة) وليفاندوفسكي فقط مَن لا يمكن التشكيك في مستواهما في هذا الأمر”.

وتحوّل بن رحمة (27 عامًا) للاعب مهم في تشكيلة المدرب ديفيد مويس، بتقديمه موسم مقبول، ومساهمته بشكل كبير في تتويج وست هام الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي.