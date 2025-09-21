بداية موفّقة لـ “سليماني” مع فريقه الجديد

خاض اللاعب الدولي الجزائري السابق إسلام سليماني مساء الأحد، أول مباراة مع فريقه الجديد كلوج الروماني.

وتعادل فريق كلوج بِهدف لِمثله مع الزائر نادي أراد، في مباراة لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الرومانية.

ودخل المهاجم سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 57، وتمكن بعد 3 دقائق فقط من صنع هدف التعادل لِفريقه كلوج بِتمريرة حاسمة.

وارتدى سليماني القميص رقم “19” لِفريق كلوج، الذي أمسى يجمع 8 نقاط في المركز الـ 11، بينما يشغل نادي أراد الرتبة الـ 7 بِرصيد 15 نقطة.