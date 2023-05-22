بدر الدين بوعناني.. نجم جزائري على عدسة كبار أوروبا

أسهمه في منحى تصاعدي

تمكن النجم الجزائري الصاعد، بدر الدين بوعناني، مهاجم نادي نيس الفرنسي، من التألق وجذب انتباه المتتبعين هذا الموسم، رغم حداثة عهده بالمستوى العالي، باعتباره لاعبا من صنع الرديف وتم تصعيده هذا الموسم فقط إلى صنف الأكابر، وهي الفرصة التي استغلها صاحب الـ18 ربيعا لتثبيت نفسه كأحد نجوم المستقبل.

ويتجه بوعناني بخطى ثابتة نحو فرض نفسه خلال الموسم القادم ضمن أبرز اللاعبين الشبان في الليغا الفرنسية، بعدما تمكن مع نهاية هذا الموسم من التميز وكسب مكانة شبه أساسية في تشكيلة نادي نيس، الذي أصبح يعتمد عليه لصناعة اللعب وقيادة هجوم النادي.

وكان مدرب نيس، ديغار، أشاد بما يقدمه لاعبه الشاب وتطوره الملفت للانتباه من مباراة إلى أخرى. وأثنى ديغار على مؤهلات بوعناني قائلا: “بدر الدين بوعناني لاعب موهوب، لقد أصبح زملاؤه يبحثون عنه لتمرير الكرة له لعلمهم بقدراته، وسعيهم لوضعه في الواجهة، وهو ما يوضح الثقة التي يضعونها فيه، رغم نقص خبرته”.

واعترف التقني الفرنسي بوعناني قائلا: “عندما كنت أشرف عليه في الفريق الرديف، كنت اعتبر الاعتماد عليه غشا، لأن مستواه أعلى بكثير من أن يواجه أقرانه”.

في نفس السياق، امتدح البرازيلي دانتي، قائد فريق نيس الفرنسي زميله الجزائري معتبرا أن مستقبلا كبيرا ينتظره خلال السنوات المقبلة.

ويرى دانتي بوعناني، الملقب بـ “محرز الجديد”، يمتلك كل المؤهلات للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى، رغم أنه لا يتجاوز الـ18 عاما.

وفي مقابلة صحفية، عبر برنامج “تيلي فوت” على قناة “TF1” قال دانتي: “عليكم تذكر هذا الاسم جيدا، بدر الدين بوعناني سيذهب بعيدا في عالم كرة القدم”.

وأضاف “طوال مشواري الكروي لعبت مع العديد من اللاعبين الموهوبين فنيا، لكن بوعناني حالة خاصة، لأنه يجهز نفسه فنيا وبدنيا وحتى نفسيا قبل أي مباراة”.

وأضاف: “هذا ما يوضح النضج الذي يتميز به هذا اللاعب رغم صغر سنه، كما أنه مهذب للغاية ويستمع لنصائح أصحاب الخبرات، وهذا أمر إيجابي”.

من جانبه، قال سفيان ديوب لاعب خط وسط نيس بخصوص زميله الجزائري: “بوعناني يساري خارق للعادة بالنسبة لي، هو قادر على مراوغة أي مدافع، وهذا يفسر سعيه للتواجد دائما رجلا لرجل مع المنافس، لأنه يعي بأنه قادر على تجاوزه بكل سهولة نظرا لموهبته الكبيرة”.

في سياق متصل، أكدت عديد المصادر الصحفية الفرنسية المتخصصة، أن القيمة السوقية للاعب الجزائري في ارتفاع متواصل، وهذا بفضل ما يقدمه مع نادي نيس، معتبرة أنه متابع من طرف أكبر الأندية الأوروبية المنبهرة من تطوره المستمر والمستويات التي يقدمها مع نيس في الدوري الفرنسي.

واستنادا لهذه التقارير الصحفية، فإن قيمة بوعناني ارتفعت في فترة وجيزة لتصل حاليا إلى 2.5 مليون يورو، وهي قيمة جد مرتفعة بالنسبة للاعب شاب، مرشحة أن تواصل قيمته في الارتفاع في سوق التحويلات وفق ما يقدمه فوق الميدان.

وبحسب ذات المصادر، فإن اختيار بوعناني كأحسن لاعب في عديد المباريات التي خاضها مع نيس يعكس الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي يمتلكها هذا اللاعب الموهوب، مشيرة إلى مردوده ومساهماته الفنية الكثيرة، والتمريرات الحاسمة والمفتاحية التي يقدمها في كل مباراة.

إلى ذلك، أشادت ذات التقارير بالنضج التاكتيكي الذي وصل إليه بوعناني وقراءته الجيدة للعب. وهذا رغم صغر سنه ونقص تجربته في الليغا 1.