براهيمي لن يلعب لـ “الخضر” ما دام بلماضي مدربا له

طلب عدم استدعائه مستقبلا للتشكيلة الوطنية

من المرجّح أن لا يشارك الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، الذي يلعب لنادي الغرافة القطري، في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة، المقررة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، بكوت ديفوار، رغم أنه متصدّر قائمة هدّافي البطولة المحلية لكرة القدم 2024 برصيد 11 هدفا.

وبحسب الصفحة الرسمية لموقع “فوت 22″، فإن ياسين براهيمي أبلغ بلماضي قبل أشهر عبر أحد مساعديه أنه لن يلعب تحت إشرافه مستقبلا، وأن المدرب الوطني أقصاه نهائيا من حساباته، ولم يوجّه له الدعوة حتى في القائمة الموسّعة، رغم تألقه الكبير مؤخرا، وأضاف نفس المصدر، أن بلماضي لا يريد توجيه الدعوة لياسين براهيمي، الذي سيرفضها حتما ويتم معاقبته بالإقصاء مدى الحياة من المنتخب وعقوبات أخرى.

وخصّ براهيمي، نهاية الأسبوع، وكالة الأنباء القطرية، بأن المنتخب الجزائري قادر على تقديم مستوى متميزا خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة، في وجود لاعبين مميزين لديهم القدرة على تحقيق إنجازات جديدة مع المنتخب.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة، رفقة كل من بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا.

يذكر أن براهيمي غاب عن صفوف التشكيلة الوطنية منذ نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، التي جرت بالكاميرون، وشهدت خروج أبناء المدرب جمال بلماضي من المنافسة منذ الدور الأول.

وعن تسجيله 11 هدفا كفلت له صدارة هدّافي دوري “نجوم إكسبو”، اعتبر براهيمي ذلك بسبب تعاون زملائه معه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صدارة الهدّافين تعتبر مسؤولية كبيرة، تقع على عاتقه لتأكيد الأفضلية لأن تحطيم الأرقام يحتاج لمجهود مضاعف مع زملائه اللاعبين، وهو تحدّ كبير بالنسبة له لمواصلة رحلة التألق وتسجيل الأهداف لوضع حد لما يشاع عن تضييعهم أسهل الفرص في المباريات السابقة.