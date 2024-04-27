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رياضة

براهيمي يقود تشكيلة الأسبوع في قطر

ق.ر
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براهيمي يقود تشكيلة الأسبوع في قطر

اختير قائد “الخضر”، ونجم نادي الغرافة ياسين براهيمي، ضمن تشكيلة الأسبوع لدوري “إكسبو” القطري، عقب المستويات التي قدّمها مع ناديه في الجولة الماضية، ما جعله ينال الثناء من قبل المتتبعين. 

ونشر مؤشر “سوفاسكور” المختص في الإحصاء والأرقام، التشكيلة المثالية للجولة الـ21 من الدوري القطري، التي عرفت تواجد براهيمي، بعدما تحصل على ثالث أفضل تنقيط في الجولة بـ9.1، خلف كل من أكرم عفيف، لاعب السد بـ9.9 وبرونو تاباتا، لاعب نادي قطر.

ويعتبر براهيمي أحد أفضل اللاعبين في الدوري القطري هذا الموسم، حيث سيكون مرشّحا لجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، نظير كل ما قدّمه منذ بداية الموسم، وأهدافه الحاسمة بالإضافة إلى احتلاله قائمة أفضل المراوغين والممرين، وتواجده في قائمة أفضل الهدّافين، ما يجعله مرشّحا فوق العادة للتتويج بلقب لاعب الموسم في دوري “إكسبو”.

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