برايتون وأستون فيلا الإنجليزيان يريدان هشام بوداوي

مرتبط بعقد مع نيس الفرنسي إلى غاية 2027

دخل الدولي الجزائري، هشام بوداوي، اهتمام ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما بصدد التحضير لمباشرة المفاوضات معه نهاية الموسم الجاري، بحسب ما أكده موقع “ديزاد فوت” الجزائري.

وبحسب ذات المصدر، فإن اسم هشام بوداوي دخل محل اهتمامات ناديا برايتون وأستون فيلا، اللذين يرغبان في التعاقد معه، مشيرًا إلى أن كلا الناديين مستعدان لتقديم 10 ملايين يورو لإتمام الصفقة.

ويستمر تعاقد الدولي الجزائري مع نيس حتى صيف 2027، لكن إدارة ناديه قد تسمح له بالرحيل في حال وصول عرض مالي مناسب من أحد الأندية، التي تسعى جديًّا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم هشام بوداوي بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف 2023، حيث كان متابعا حينها، قبل أن تتوقف الاتصالات بشكل سريع، ليبقى اللاعب لموسم إضافي مع نادي نيس الذي انضم إليه في عام 2019 مقابل 4 ملايين يورو، في صفقة تعد الأغلى في تاريخ الانتقالات بالدوري الجزائري.

ويعد بوداوي من بين أبرز اللاعبين الشباب الجزائريين الذين يتوقع نجاحهم في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة، بالنظر إلى مستواه الصاعد منذ التحاقه بفرنسا، وتدرجه بشكل مثالي في تشكيلة ناديه، إلى أن أصبح قطعة أساسية في الفريق.

خلال الموسم الحالي، شارك هشام بوداوي مع نيس في 21 مباراة بمسابقة الدوري الفرنسي، ونجح في تسجيل هدفين، بينما غاب عن بعض المباريات بسبب مشاركته مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ومن المتوقع أن يلعب ابن مدينة بشار دورا مهما في مخططات مدرب الجزائر الجديد، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يسعى إلى إعادة ترتيب بيت “الخضر”، وخاصة منح الفرصة للاعبين الذين كان ظهورهم ثانويا تحت قيادة المدرب السابق جمال بلماضي.

شارك بوداوي، (24 عامًا)، مع المنتخب الوطني في 17 مباراة دولية منذ أول ظهور له في ديسمبر 2019 تحت قيادة بلماضي، منها 9 مرات كأساسي، ويجمع المتابعون أن هذا اللاعب لم ينل فرصه كاملة مع “الخضر”، على الرغم من تألقه الواضح مع ناديه في “الليغ 1”.