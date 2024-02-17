هشام بوداوي يتعرض لإصابة في الكاحل

غاب النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي عن مباراة فريقه نيس أمام نادي أولمبيك ليون، سهرة الجمعة، لحساب الجولة 22 من الدوري الفرنسي الليغ1.

وبحسب موقع نيس ماتن، فإن اللاعب الجزائري هشام بوداوي يعاني من إصابة بعد تعرضه لكدمة في كاحله منعته من التواجد في المباراة رفقة فريقه نيس التي خسرها فريقه بنتيجة هدف لصفر وعرفت مشاركة الدولي الجزائري سعيد برحمة مع فريقه الجديد.

وشارك ابن مدينة بشار في كأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بكوت ديفوار وعرفت إقصاء المنتخب الجزائري من الدور وشارك بوداوي مرة واحدة كلاعب أساسي في اللقاء الثالث أمام مورتانيا.