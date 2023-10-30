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رياضة

هشام بوداوي ينافس مبابي

الشروق الرياضي
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هشام بوداوي ينافس مبابي

اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من البطولة الفرنسية للرابطة الاولى لكرة القدم، خاصة انه سجل الهدف الوحيد، في المواجهة المندرجة ضمن الجولة الـ10 من “الليغ1”.

وكشف موقع “ماكسي فوت” الفرنسي، عن تشكيلته المثالية الخاصة بذات الجولة، والتي شهدت تواجد بوداوي، إلى جانب نجوم البطولة الفرنسية على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان. وأبرز ذات المصدر، بأن لاعب “الخضر”، خيب الآمال في الجولة الـ 9، لكنه سرعان ما استدرك الامر امام أولمبيك مرسيليا، وكان الأفضل فوق أرضية الميدان أمام كليرمون فوت.

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