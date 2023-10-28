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رياضة

مدرب نيس يُفسّر سبب تألّق بوداوي

علي بهلولي
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مدرب نيس يُفسّر سبب تألّق بوداوي
ح.م

قدّم التقني الإيطالي فرانتشيسكو فريولي مدرب نادي نيس الفرنسي، تفسيرا لِتألّق لاعبه الدولي الجزائري هشام بوداوي هذه الأيّام.

وأهدى متوسّط الميدان بوداوي نادي نيس فوزَين، في مقابلتَين من آخر ثلاثة لقاءات رسمية للفريق.

وقال التقني فريولي إنّه كان على اطّلاع على القدرات الفنية التي يحوزها بوداوي، قبل إمضائه عقد تدريب فريق نيس عند نهاية الموسم الماضي. وأضاف أنه بعد أن استهلّ عمله، لجأ إلى تغيير منصب الدولي الجزائري، من متوسّط ميدان دفاعي (رقم “6” بِالمفهوم التقليدي) إلى مركز مُتقدّم، مُلمّحا إلى رقم “8”، وهو منصب عادة ما يربط صاحبه بين الخطَّين الخلفي والأمامي. وأضاف: “كُنّا نعلم إلى أيّ حدّ يستطيع بوداوي أن يكون شرسا أمام منطقة عمليات المنافس”.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية مباراة فريقه نيس والمُضيّف نادي كليرمون، تابع المدرب فريولي يقول: “بوداوي يُقدّم لنا عدّة حلول في الهجوم، وفي الدّفاع يُجيد الفوز بِالصّراعات الفردية. وهذه هي المواصفات التي نُريدها عند لاعب خطّ الوسط”.

ومنذ آخر هزيمة في الـ 6 من أوت الماضي، خاض فريق نيس 10 مقابلات متتالية في البطولة الفرنسية، دون أن يسقط في فخّ الخسارة. كما يتصدّر لائحة الترتيب العام للمنافسة.

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