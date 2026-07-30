برلماني إسباني: المغرب “يبتزّ” إسبانيا بعد تحسّن علاقاتها مع الجزائر

دعا إلى استدعاء السفيرة المغربية في مدريد

طالب عضو البرلمان الإسباني ألبرتو إيبانيز يوم الخميس، حكومة بلاده باستدعاء السفيرة المغربية في مدريد، بعد دخول المئات من المهاجرين المغاربة إلى سبتة.

واتّهم إيبانيز السلطات المغربية بمحاولة ابتزاز الحكومة، عن طريق السماح بتدفّق المهاجرين غير الشرعيين، للتشويش على تحسّن العلاقات الإسبانية الجزائرية، على حدّ تعبيره.

وقال البرلماني الإسباني عبر منصات التواصل الاجتماعي:”كان ردّ المغرب على تحسّن العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الجزائر، هو الابتزاز، وتدفّق مئات الأشخاص الباحثين عن حياة أفضل في سبتة”.

وتابع إيبانيز:”في السنوات الأخيرة، طالبنا رئيس الوزراء سانشيز، بتصحيح مساره، وإعادة العلاقات مع الجزائر. انطلاقا من الاتساق التاريخي تجاه القضية الصحراوية، وكضرورة استراتيجية”.

وحسب ما أكدته قوات الحرس المدني الإسباني، فقد تمكّن مئات المهاجرين المغاربة، من العبور سيرا على الأقدام، وسباحة، إلى جيب سبتة يوم الخميس.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الحرس المدني ‌أن “المهاجرين كانوا يدخلون بأعداد هائلة من البحر، من خلال معبر تاراخال الحدودي”. من دون أن يقدّم تقديرات دقيقة لأعداد العابرين.