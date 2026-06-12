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رياضة

برلماني إيطالي يجلد “الأصلع” أنفونتينو!

الشروق الرياضي
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برلماني إيطالي يجلد “الأصلع” أنفونتينو!
ح.م
جياني أنفونتينو.

ردّ برلماني إيطالي، الجمعة، على التصريحات “المُهينة” التي صدرت عن رئيس الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو.

وقال أنفونتينو إن هيئته تُخطّط لِرفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 فريقا. وأضاف – ساخرا – إن هذا القرار قد يُساهم في مشاركة منتخب إيطاليا!

وتحوز إيطاليا 4 ألقاب لِكأس العالم، لكنها تغيب لِثالث مرّة تواليا عن هذه المنافسة الكبيرة.

ولم يستسغ البرلماني الإيطالي جايتانو أماتو تصريحات جياني أنفونتينو، وقال وفقا للصحيفة المحلية “لا غازيتا ديلو سبورت”: “هذا تصرّف تافه جدّا، خاصة من شخص يُفترض أن يُمثّل عالم كرة القدم بِأكمله، بما في ذلك إيطاليا. إنه لا يتحدث كمشجع عادي في مقهى، بل رئيسا للفيفا. وهو منصب يشغله بفضل دعم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ومنصب يتطلّب التوازن والاحترام والشعور بالمسؤولية”.

وأضاف غايتانو أماتو “يجلد” “الأصلع” جياني أنفونتينو: “نحن أوّل من يشعر بِالخجل من تراجع مستوى منتخبنا الوطني. لسنا بِحاجة إلى النكت البذيئة لهذا الرجل لِنُدرك ذلك”.

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