برنامج جديد لتكوير وسائل الدفع الإلكتروني

عقد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، اجتماعا تقنيا، حضره إطارات من الوزارة، تناول موضوع تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لتحسين وتسهيل المعاملات المالية.

ووفقا لبيان الوزارة الوصية، فقد “تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل. حيث يهدف هذا البرنامج الذي أعدته المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية”.

ومن ضمن الاهداف المرجزة من هذا البرنامج، “تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي (الموازي) وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى وأيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك”.