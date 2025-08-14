بريد الجزائر: تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال سبتمبر المقبل

مناصب مالية إضافية بنسبة 50 بالمئة

أعلن “بريد الجزائر” يوم الخميس في بيان، أنّه سيتم تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد تأجيلها منذ ماي الماضي.

“وابتداءً من الأسبوع القادم، سيتم موافاة المترشحين للمسابقة، بمزيد من التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التنظيمية للمسابقة، التي ستُجرى بصيغة رقمية وعن بُعد”، يوضح المصدر.

ودعت المؤسسة العمومية “جميع المترشحين إلى متابعة منشوراتها عبر صفحاتها الرسمية، للاطلاع على كل المستجدات في حينها”.

وفي 24 جوان الماضي، أعلن “بريد الجزائر” في بيان سابق، عن تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال أسابيع، بعد تأجيلها منذ نهاية ماي الماضي إلى موعد لاحق.

كما كشفت المؤسسة عن قرار بـ”فتح مناصب مالية إضافية، إلى جانب تلك المُعلن عنها سابقًا، بزيادة تتجاوز 50 بالمئة من العدد الأولي للمناصب”.

وأرجع “بريد الجزائر” هذا القرار إلى “احتياجات التشغيل على مستوى المؤسسة، وحرصها على إتاحة فرص أوفر أمام المترشحين”، يوضح ذات البيان.

وتابع البيان أن المؤسسة “تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمناصب الجديدة، فضلا عن التدابير التقنية المرتبطة بالمنصة الرقمية الخاصة بالتوظيف”.

قبل أن يجدّد تأكيد “بريد الجزائر” على “تبني مقاربة رقمية في عمليات التوظيف، بما يكرّس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

وفي 31 ماي الماضي، أجّلت مؤسسة “بريد الجزائر”، تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية الخاصة بمصالحها. بسبب “اضطرابات تقنية عرفتها المنصة الرقمية المخصّصة للمسابقة”.

وعلى إثر ذلك، أقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي توقيف ثلاثة مسؤولين في الوزارة و”بريد الجزائر”. بصفتهم “المشرفين المباشرين على تنظيم المسابقة الرقمية”.