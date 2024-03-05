بريد الجزائر: هذه طريقة سحب الأموال بدون بطاقة ذهبية

ذَكرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها بإمكانية سحب الأموال بدون الحاجة إلى بطاقة ذهبية وذلك عبر الشبابيك الآلية.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أوضحت المؤسسة أنه من خلال خدمة «Cardless» و تطبيق بريدي موب، يمكن الإستفادة من خدمة السحب بدون بطاقة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر.

طريقة القيام بالعملية:

1- فتح تطبيق بريدي موب

2- اختيار معاملة بدون بطاقة في قائمة الاستقبال

3- اختيار المصدر (الحساب الجاري)

4- اختيار خاصية السحب بدون بطاقة من الصراف الآلي

5- تحديد تاريخ ومدة صلاحية المعاملة

6- كتابة المبلغ المراد سحبه (لايتجاوز 20 ألف دينار)

7- تأكيد العملية والضغط على إنشاء

8- حفظ رقم السحب الظاهر على الشاشة

9- استلام رسالة نصية تحتوي على الرقم السري للعملية

10- التوجه إلى الشباك الآلي واختيار خاصية السحب بدون بطاقة

11- ادخال رقم السحب

12- ادخال الرقم السري المرسول في رسالة نصية