بريد الجزائر.. هكذا يتم استرجاع الرمز السري لـ ECCP

كشفت مؤسسة بريد الجزائر لزبائنها أنه في حالة نسيان الرمز السري لECCP يمكنك استرجاعه عبر البريد الالكتروني.

وأفادت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن استرجاع الرمز السري يتم عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى منصة ECCP

2- الضغط على نسيت كلمة السر

3- اختر خانة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك .

وذكّرت مؤسسة بر يد الجزائر زبائنها أنه يمكنهم استرجاع كلمة السر إما عبر البطاقة الذهبية، عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو عبر مكتب البريد.