بريطانيا تؤيد منح إفريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الخميس، تأييد بلاده لمنح إفريقيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي.

وقال كليفرلي في كلمة بمركز شاتام هاوس في لندن:”نريد أن تكون إفريقيا ممثلة بشكل دائم في مجلس الأمن. وأن تكون الهند والبرازيل وألمانيا واليابان أعضاء أيضا”.

واعتبر الوزير البريطاني أن الأمر “سيكون إصلاحا جريئا، لكنه يسمح لمجلس الأمن بدخول العقد الثالث من القرن الحالي”، على حدّ تعبيره.

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن أعلن عن دعم واشنطن لتوسيع المجلس ليتضمن تمثيلا دائما لقارة إفريقيا، إلى جانب منح الاتحاد الإفريقي موقعا ضمن مجموعة الـ20.

الرئيس تبون يجدّد دعوة الجزائر لتمكين إفريقيا من مقعدين دائمين في مجلس الأمن

وفي 18 فيفري الماضي، جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، دعوة الجزائر إلى تمكين إفريقيا من “حقّها المشروع في العضوية الدائمة بمجلس الأمن”.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الجزائري، التي تلاها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في اجتماع لجنة الـ10 للاتحاد الإفريقي المكلّفة بملف إصلاح مجلس الأمن، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وثمّن رئيس الجمهورية في كلمته “روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء ممثلي الدول الإفريقية. على مستوى المحافل الدولية والإقليمية، لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد”.

ويؤكد هذا حسب الرئيس تبون “ضرورة تمكين القارة من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد”.

وقال الرئيس:”سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة. ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية”.

قبل أن يضيف:”أجدّد التزام الجزائر بالعمل رفقة الدول الأعضاء في اللجنة، للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي. لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات من أجل إصلاح مجلس الأمن”.