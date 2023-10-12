بريطانيا ترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات استطلاع لدعم الكيان

ستقوم بريطانيا بنشر سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات استطلاع في شرق البحر المتوسط، وهذا دعما للكيان، حسب ما نقلته اليوم وكالة “رويترز”.

حسب الوكالة ونقلا عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس، 12 أكتوبر، فـ”الحزمة العسكرية البريطانية، تشمل طائرات مراقبة من طراز P8 وأصول مراقبة أخرى وسفينتين مساعدتين وثلاث مروحيات من طراز ميرلين وسرية من مشاة البحرية الملكية، على أهبة الاستعداد في المنطقة لتقديم “دعم عملي لإسرائيل”.

وقال ريشي سوناك في بيان “يجب أن نكون واضحين في التأكد من عدم تكرار المشاهد المروعة التي شهدناها هذا الأسبوع”.

كما أضاف “إلى جانب حلفائنا، فإن نشر قواتنا العسكرية ذات المستوى العالمي سيدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد”.

الوكالة ذكرت أيضا أنه سيتم أيضًا تعزيز الفرق العسكرية البريطانية في إسرائيل وقبرص وفي جميع أنحاء المنطقة لدعم التخطيط للطوارئ.

كما نقلت “رويترز” أيضا عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن سوناك تحدث أيضًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “لفهم الصورة الإقليمية الأوسع والتأكيد على أهمية دعم المدنيين لمغادرة غزة”.