بساط طبيعي وميدان تدريب لِملعب العلمة

شرعت بلدية العلمة بِولاية سطيف في ترميم ملعب “مسعود زقار”، الذي تدهورت وضعيته.

وبعد أن طرحت مناقصة لِوضع بساط طبيعي للملعب، وبناء ميدان تدريب، استقرّت بلدية العلمة على الشركة المُكلّفة بِهذه الأشغال.

وستبلغ تكلفة الأشغال 36 مليون دينار، في آجال لا تتعدّى 6 أشهر. ما يعني أن فريقا مثل مولودية العلمة أو وفاق سطيف أو غيرهما يُمكنهم استغلال الملعب في تنظيم المقابلات الرّسمية، انطلاقا من الموسم المقبل.

وتدهورت وضعية البساط الطبيعي لِملعب “مسعود زقار” منذ نزول فريق مولودية العلمة إلى القسم الثاني عند نهاية موسم 2014-2015، ثم ساءت وضعية المنشأة الرياضية بِأكملها وأُغلقت أبوابها.