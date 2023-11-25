بسبب عدم التزام الإحتلال بالمعايير.. القسام تؤخّر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى

قالت كتائب القسام، مساء اليوم السبت 25 نوفمبر، أنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى وذلك نظرا لعدم التزام الإحتلال بالمعايير المتفق عليها في الصفقة.

فنشرت كتائب القسام وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بيانا مقتضبا قلت فيه “كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.

وقد أفرجت حركة “حماس”، أمس الجمعة، عن سراح 24 أسيرا محتجزا لديها، فيما أفرجت سلطات الإحتلال عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كأول دفعة تبادل أسرى.

وينتظر كدفعة ثانية من تبادل الأسرى، أن تفرج “حماس” عن 13 أسيرا لديها، ومن جهتها تفرج سلطات الإحتلال عن 39 طفلا وامرأة معتقلين في سجون الإحتلال.