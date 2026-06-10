بطل إفريقيا يتعادل في وديته الأخيرة قبل المونديال

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين السنغالي والسعودي بالتعادل السلبي.

ولعبت المباراة فجر الأربعاء، على ملعب “تويوتا فيلد” بمدينة سان أنطونيو الأمريكية، وتدخل في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

وشهد اللقاء طرد مهاجم السنغال، نيكولاس جاكسون، في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد حصوله على بطاقتين صفراوين متتاليتين في الدقيقتين 82 و84، وهو الذي شارك بديلًا في المرحلة الثانية.

وجرى مدرب السنغال باب ثياو تسعة تغييرات، وأبقى فقط على الحارس إدوارد ميندي وموسى نياكاتي في أرض الملعب.

ولم يتمكن بطل إفريقيا من تحقيق الفوز، خلال الوديتين التحضيريتين للمونديال، حيث انهزم في الودية الأولى أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل سلبا مع منتخب السعودية.

ويستهل منتخب السنغال مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة المنتخب الفرنسي، أمسية يوم الثلاثاء 16 جوان، قبل أن يواجه في المباراة الثانية منتخب النرويج، وسيختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي.