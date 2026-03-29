بطولة إفريقيا لكرة السلة لذوي الهمم.. المنتخب الجزائري يحقق فوزا عريضا على الكونغو الديمقراطية

حقق المنتخب الجزائري للرجال لكرة السلة، لذوي الهمم، فوزا عريضا على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا، التي تحتضنها أنغولا .

وحقق المنتخب الجزائري فوزا ساحقا بنتيجة 103 مقابل 17، كما سيطر على مجريات اللقاء، حيث فاز في جميع أرباع المقابلة.

وكان المنتخب الوطني الجزائري للسيدات قد فاز بنتيجة عريضة على البلد المضيف، أنغولا، بنتيجة 68-33 في إطار الجولة الأولى من البطولة.

ويتأهل بطل فئتي الرجال والسيدات فقط إلى بطولة العالم لكرة السلة لذوي الهمم، المقررة في أوتاوا بكندا خلال سنة 2026.

وسيستفيد صاحبا المركز الثاني من فرصة ثانية للتأهل عبر دورة التدارك التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.