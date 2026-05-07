بطولة إفريقيا للسباحة.. عبد الله عرجون يعزز رصيد الجزائر بذهبية جديدة

أحرز السباح الجزائري عبد الله عرجون، ميدالية ذهبية في سباق 200 متر سباحة على الظهر، في اليوم الثاني منافسات البطولة الإفريقية الجارية بوهران.

وعزّز عرجون رصيد الجزائر بميدالية ثانية، بعد الميدالية التي أحرزها جواد صيود في اليوم الأول من المنافسة، وحقق توقيتا قدره 02.02.40 د.

وبالإضافة إلى الميدالية الذهبية، أحرز المنتخب الجزائر 7 ميداليات أخرى في اليوم الثاني من المنافسة.

وتمثلت الميداليات المحرزة خلال اليوم الثاني في ميدالية ذهبية، فضيتين، و5 برونزيات، وبهذه النتائج ارتفع رصيد الجزائر إلى 13 ميدالية: ذهبيتان، أربع فضيات وسبع برونزيات.