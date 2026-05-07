-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بطولة إفريقيا للسباحة.. عبد الله عرجون يعزز رصيد الجزائر بذهبية جديدة

عمر سلامي
  • 214
  • 0
بطولة إفريقيا للسباحة.. عبد الله عرجون يعزز رصيد الجزائر بذهبية جديدة
ح.م
السباح عبد الله عرجون

أحرز السباح الجزائري عبد الله عرجون، ميدالية ذهبية في سباق 200 متر سباحة على الظهر، في اليوم الثاني منافسات البطولة الإفريقية الجارية بوهران.

وعزّز عرجون رصيد الجزائر بميدالية ثانية، بعد الميدالية التي أحرزها جواد صيود في اليوم الأول من المنافسة، وحقق توقيتا قدره 02.02.40 د.

وبالإضافة إلى الميدالية الذهبية، أحرز المنتخب الجزائر 7 ميداليات أخرى في اليوم الثاني من المنافسة.

وتمثلت الميداليات المحرزة خلال اليوم الثاني في ميدالية ذهبية، فضيتين، و5 برونزيات، وبهذه النتائج ارتفع رصيد الجزائر إلى 13 ميدالية: ذهبيتان، أربع فضيات وسبع برونزيات.

مقالات ذات صلة
حكام “صغار” في البطولة الوطنية

حكام “صغار” في البطولة الوطنية

سبعة تتويجات بِعمر 24 سنة

سبعة تتويجات بِعمر 24 سنة

والي ولاية بجاية يُطمئن أسرة فريق “الموب”

والي ولاية بجاية يُطمئن أسرة فريق “الموب”

الدولي الأردني التعمري يفتح النار على المدرب نور الدين زكري

الدولي الأردني التعمري يفتح النار على المدرب نور الدين زكري

رفيق صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

رفيق صايفي يكشف عن قائمة اللاعبين

رابع حارس دولي يتعرّض لِإصابة خطيرة

رابع حارس دولي يتعرّض لِإصابة خطيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد