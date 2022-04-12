بطولة عربية للأندية تحتضنها السعودية في سبتمبر المقبل

على شاكلة كأس العرب للمنتخبات

كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن إقامة بطولة عربية خاصة بالأندية الكبيرة فقط، خلال شهر سبتمبر المقبل، تحتضنها مدينتي أبها والطائف بالمملكة، وهذا على شاكلة كأس العرب للمنتخبات التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد موقع “سبورت 360” السعودي، في تغريدة له عبر موقع “التويتر”، أنه من المنتظر أن يعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إقامة بطولة عربية خلال شهر سبتمبر المقبل، تحتضنها مدينتي أبها والطائف، بتواجد العديد من الأندية العريقة.

ويبدو أن النجاح المبهر الذي حققته كأس العرب للمنتخبات بالعاصمة الدوحة، حمس القائمين على شؤون كرة القدم السعودية على إقامة بطولة عربية مشابهة للأندية قبل انطلاق الموسم الجديد بمختلف البطولات العربية، تكون فرصة للفرق الكبيرة من أجل التحضير جيدا للموسم الكروي الجديد 2022/2023، كما تسهم في ربط أسر الأخوة بين الفرق العربية من قارتي إفريقيا وآسيا.

ومن المقرر، أن ترصد الجهة المنظمة للمنافسة جوائز مالية قيمة، لتحفيز الأندية على المشاركة في البطولة، في وقت لم تتضح لحد الآن قواعد المنافسة ولا حتى عدد أو هوية الفرق المعنية بالمشاركة في المنافسة العربية، التي من الممكن أن تكون خاصة بالبطل والوصيف مع اختيار فرق أخرى على أساس الشعبية والتاريخ، من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، كما كان عليه الحال في كأس العرب للأندية الذي استمر لسنوات تحت رعاية قنوات “أي آر تي”، ولقي نجاحا كبيرا خاصة، في الجزائر بمشاركة فرق عريقة كوفاق سطيف التي سبق له التتويح باللقب وأيضا مولودية الجزائر واتحاد العاصمة ومولودية وهران، قبل أن يتم وقف تنظيم المنافسة لأسباب مالية قاهرة.