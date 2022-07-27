بطيخ سوري ضخم يدخل موسوعة غينيس.. هذه حقيقة الصورة

مئات المشاركات وآلاف التعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل وخصوصاً على صفحات سوريّة ادعى ناشروها أنها لسوري زرع أكبر ثمرة بطيخ في العالم سُجّلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يظهر في الصورة رجلٌ إلى جانب ثمرتي فاكهة البطيخ بحجم ضخم جداً.

وجاء في التعليق المرافق أن الصورة تُظهر مهندساً من محافظة طرطوس (غرب) “تمكّن من إنتاج أكبر ثمرة بطيخ في سوريا والعالم”.

وبحسب المنشور يبلغ وزن البطيخة 657.9 كيلوغراماً.

مزارع أميركي

إلا أن الصورة التي حصدت مئات المشاركات وآلاف التعليقات على فيسبوك، ليست لمزارع سوريّ الجنسيّة.

فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى أنها منشورة على فيسبوك منذ سنوات في صفحة تحمل اسم Todd Dawson.

ويُعرف تود من نورث كارولينا بشغفه في زراعة البطيخ الضخم، الذي عادة ما ينشر له صوراً وفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.

أثقل بطيخة في العالم سُجلت عام 2013

إلى ذلك، فإن أثقل بطيخة في العالم سُجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أكتوبر 2013 للأميركي كريس كينت.

وبلغ وزن تلك البطيخة 159 كيلوغراماً.

المصدر: فرانس برس