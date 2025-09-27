بعدما طالب بتشكيل قوة دولية لتحرير غزة.. ترامب يعاقب الرئيس الكولومبي!

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معاقبة نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بإلغاء تأشيرته، وذلك عقب تصريحات نارية دعا من خلالها إلى تشكيل قوة دولية لتحرير غزة، في تحد مباشر للنفوذ الأمريكي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة، إن “الولايات المتحدة ستلغي تأشيرة دخول الرئيس الكولومبي بسبب أفعاله المتهورة والتحريضية حيث حث جنودا أمريكيين على عصيان الأوامر خلال وقفة احتجاجية في نيويورك”، وفقا لرويترز.

وعلق بيترو على القرار بالقول إنه “يحمل الجنسية الإيطالية أيضا وبالتالي، لا يحتاج إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق نشر الزعيم الكولومبي عبر منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصوّرا وهو يخاطب حشدا كبيرا باللغة الإسبانية عبر مكبر صوت، متوشحا الكوفية، في حين نقل مترجمه تصريحاته التي دعت “بلدان العالم لتقديم جنود من أجل جيش أكبر من الأميركي”.

وبكلمات حماسية، خاطب جموع المحتجين قائلا: “من هنا في نيويورك، أطلب من جميع جنود جيش الولايات المتحدة عدم توجيه بنادقهم نحو الإنسانية.. ارفضوا أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. أطيعوا أمر الإنسانية”.

وقدم بيترو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ندد في خطابه الثلاثاء الماضي بإدارة ترامب، ودعا إلى تحقيق جنائي في الضربات الأميركية الأخيرة على قوارب يشتبه بأنها تنقل المخدرات في الكاريبي، كما اتهمه بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة.

وفي كلمته، قال بيترو إنه دعا إلى “إجراءات جنائية” بشأن هجمات صاروخية أميركية على قوارب يشتبه في أنها تستخدم لتهريب المخدرات في مياه البحر الكاريبي، لافتا إلى أن “شبّانا فقراء” عُزّلًا لقوا مصرعهم في إطار العملية.

وبخصوص الشأن الفلسطيني كتب بيترو عبر منصة إكس: “حرروا فلسطين، إذا سقطت غزة، ستموت الإنسانية”، معلنا في ذات الوقت أنه سيفتح قائمة بالمتطوعين الراغبين في القتال هناك واستعداده للمشاركة شخصياً.

ويوم الأربعاء الماضي، دعا إلى توحيد جيوش الدول من أجل تحقيق الهدف، مؤكدا في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “الإنسانية لم تعد تستطع تحمّل يومٍ واحدٍ إضافي من الإبادة الجماعية في غزة”.

وقال: “نحن بحاجة إلى جيش قوي من الدول التي لا تقبل الإبادة الجماعية. ولذلك، أدعو دول العالم وشعوبها، قبل كل شيء، كجزء لا يتجزأ من الإنسانية، إلى توحيد السلاح والجيوش يجب أن نحرر فلسطين. أدعو جيوش آسيا، والشعب السلافي العظيم الذي هزم هتلر ببطولة عظيمة، وجيوش بوليفار في أمريكا اللاتينية”.

وأضاف: “واشنطن وحلف شمال الأطلسي يقتلان الديمقراطية ويساعدان في إحياء الاستبداد والشمولية على نطاق عالمي. يجب أن نرفع راية الحرية أو الموت السوداء والحمراء التي رفعها بوليفار، دون أن ننسى الراية البيضاء، التي رفعها مع الأحمر والأسود، وهي لون السلام والأمل في الحياة على الأرض وفي قلب البشرية”.

ويُعَدّ بيترو من أبرز المحتجين على حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على غزة، وقد اتخذ سابقاً قراراً بوقف تصدير الفحم إلى الكيان احتجاجا على سياساته، كما سحب سفير كولومبيا لدى تل أبيب، موجها انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو.