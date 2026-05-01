بعد ألمانيا.. ترامب يلوّح بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يدرس سحب قوات بلاده من إسبانيا وإيطاليا، وذلك عقب حديثه عن احتمال اتخاذ خطوة مماثلة في ألمانيا.

وأوضح ترامب في تصريحات صحفية بالمكتب البيضاوي، الخميس، ردا على سؤال بشأن احتمال سحب القوات الأمريكية من ألمانيا، أن “وضعًا مشابهًا قد ينطبق أيضًا على إسبانيا وإيطاليا.”

وانتقد ترامب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، معتبرًا أنه لم يقدم دعمًا للولايات المتحدة في حربها على إيران.

وقال بشأن سحب القوات الأمريكية من البلدين: “ربما قد يحدث ذلك. لم لا أفعل ذلك؟ إيطاليا لم تساعدنا إطلاقًا، وإسبانيا تصرفت بشكل سيء”.

وادعى أن واشنطن قدمت دعمًا كبيرًا للدول الأوروبية فيما يتعلق بأوكرانيا إلا أنها لم تتلق دعمًا مماثلًا في الملف الإيراني، وأضاف: “ينبغي ألا ننسى أنه عندما احتجنا إليهم لم يكونوا هناك”.

والأربعاء، صرح ترامب أنه يدرس إمكانية خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.