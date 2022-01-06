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رياضة

بعد أن خلفت قضيته جدلا.. تايدر يخرج عن صمته

س.م
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بعد أن خلفت قضيته جدلا.. تايدر يخرج عن صمته
الأرشيف

رد لاعب المنتخب الجزائري السابق سفير تايدر على الجدل الذي خلفته تصريحات سابقة له حول وضعه المادي بعد توقف مساره الكروي، عقب فسخ عقده مع نادي العين السعودي.

ونشر تايدر عبر صفحته الرسمية على إنستغرام منشور جاء فيه: مرحبًا، لقد تلقيت الكثير من رسائل الدعم اليومين الماضيين، أشكركم مجددا.. لقد أسيء فهم بعض سطور مقابلتي مع “موقع غول”.. أنا وعائلتي وأطفالي لا ينقصنا شيء بفضل الله.

وأضاف تايدر “أردت فقط أن أشير إلى بعض اللاعبين أو أشخاص آخرين الذين للأسف لا يستطيعون إعالة أسرهم على وجه التحديد، بسبب عدم احترام الاحتراف والصدق من جانب العديد من الأندية مثل ناديي السابق العين، وهو أمر يمكنه كسر المسيرة المهنية وآمال لاعبين بعدم احترام التزاماتهم المالية والمهنية”.

تايلور

وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن تايدر قوله أن إدارة الفريق السعودي مازالت تتماطل في الإيفاء بِالتزاماتها المالية، وأن “الفيفا” أنصفته في نوفمبر الماضي، لمّا رفع إليها شكوى معاناته.

وأضاف تايدر أن تجربة نادي العين السعودي، أفقدته منصبه الدولي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وأغرقته في أزمة مالية حادّة، خاصة وأنه رب أسرة صغيرة يُعيلها.

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