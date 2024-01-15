بعد اتهام حماس باغتصابها وقتلها.. ظهور الإسرائيلية نوعا أرغماني يورط الاحتلال في فضيحة جديدة!

شغلت قضية اختفاء الشابة الإسرائيلية نوعا أرغماني الرأي العام ووسائل إعلام عبرية وعالمية، بعد انتشار فيديو لها وهي تصرخ، خوفا من التعرض للقتل، وبعد 100 يوم من انقطاع أخبارها ظهرت أخيرا في أحدث فيديوهات كتائب القسام مع أسيرين آخرين.

وبحسب ما أفاد الإعلام العبري فقد كانت أرغماني البالغة 26 عاما من بين المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي بمستوطنات غلاف غزة، حينما انطلقت عملية طوفان الأقصى، فبعثت إلى صديقتها برسالة قصيرة تقول فيها إنها في موقف للسيارات ولا تستطيع الخروج.

فأجابت صديقتها: “اختبئي”، ولم ترد عليها إلا بعد مرور ساعتين أنهملا يملكون سيارة للهرب.

وكانت تلك آخر مرة يسمع فيها أصدقاء وعائلة نوعا أخبارا عنها، قبل أن ينتشر فيديو لها وهي تصرخ قائلة “لا تقتلني” أثناء نقلها إلى غزة على متن دراجة نارية.

وتضاربت الأنباء بشأن مصير نوعا، خاصة بعدما تم إطلاق سراح أسيرات إسرائيليات أخريات خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي، ولم تكن بينهن.

وقالت شبكة إن بي سي نيوز حينها إن أرغماني ربما لم تؤسر من قبل حماس، ورجحت أن تكون اختطفت من قبل حشود الغزيين الذين اقتحموا المستوطنات على إثر هجوم الفصائل الفلسطينية المباغت.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حماس لا تملك أية معلومات عن الشابة الإسرائيلية وليست موجودة عندهم وهذا حسبها هو التفسير الوحيد لعدم إطلاق سراحها مع باقي الأسيرات.

من جانب آخر ذهبت تقارير إخبارية للقول أن المخابرات الإسرائيلية أخبرت عائلة نوعا بأنها قتلت بعد تعرضها للاغتصاب، وهو ما سيفتح باب الجحيم على جيش الاحتلال الذي تنتظره فضيحة من العيار الثقيل بظهور الشابة حية ترزق وأسيرة لدى القسام.

وبالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب، بث الإعلام العسكري لحركة حماس، الأحد، مقطعا مصورا لنوعا إلى جانب أسيرين إسرائيليين محتجزين في غزة وهم يناشدون حكومتهم وقف الهجوم وإطلاق سراحهم، ثم انتهى المقطع الذي مدته 37 ثانية بعبارة: “انتظرونا.. غدا سنخبركم بمصيرهم”.

وظهر إلى جانب نوعا، كل من يوسي شرعابي (53 عاما) وتايس فيرسكي (38 عاما)، لكن صورة نوعا هي على نطاق واسع بسبب اللغط الحاصل بشأنها والدراما التي رافقت اختفاءها، حيث اتهم البعض القسام باغتصاب نوفا وقتلها والتسبب في مأساة لوالدتها المصابة بالسرطان.