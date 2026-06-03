بعد الاتفاق مع كوناتي.. ريال مدريد يحسم صفقة جديدة

يواصل نادي ريال مدريد تحركاته لتدعيم خطه الخلفي، فبعد الاتفاق مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، حسم النادي الملكي صفقة دفاعية جديدة.

وأكد خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد حسم صفقة جديدة، بالتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس الظهير الأيمن لإنتر ميلان.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “تمّ الاتفاق على الصفقة، وانضمّ الظهير الأيمن الهولندي إلى ريال مدريد قادمًا من إنتر ميلان، وسيدفع النادي الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغة 20 مليون يورو”.

وأشار خبير الإنتقالات الإيطالي، أن اللاعب الهولندي قبل عرض ريال مدريد، وأنه تمّ إتمام الصفقة أمسية الثلاثاء، وستتبعها الإجراءات الرسمية.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الأيام الماضية، إلى أن ريال مدريد اتفق مع مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي للانضمام لصفوف الملكي، بعد نهاية عقده مع “الريدز”.