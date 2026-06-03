بعد اندلاع حريق بمقرها.. وزارة التربية تصدر بيانا توضيحيا

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا توضيحيا بشأن الحريق الذي اندلع مساء أمس بمقرها المركزي، مؤكدة أن الحادث نجم عن شرارة كهربائية بالقاعة الشرفية للمبنى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحريق الذي اندلع أمس، على الساعة 19:08 إثر شرارة كهربائية بالقاعة الشرفية في مبنى الوزارة قد تمت السيطرة عليه نهائيا بتدخل فوري لمصالح الحماية المدنية.

وطمأنت وزارة التربية الوطنية كافة المواطنات والمواطنين وأسرة القطاع والتلاميذ وأوليائهم، أن جميع الخدمات المرفقية تسير بشكل عادي دون أدنى تأثر.

ووجهت الوزارة شكرها إلى مصالح الحماية المدنية، ومصالح الأمن الوطني، وكافة السلطات والمصالح العمومية التي ساهمت في التدخل السريع والفعال لإخماد الحريق وتأمين المقر والحد من آثاره، مثمنة روح المسؤولية العالية والتنسيق المحكم الذي ميّز مختلف مراحل التدخل.