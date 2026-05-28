بعد تبادل تهاني العيد.. الرئيس تبون ونظيره التونسي يتفقان على لقاء قريب

اتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد، على لقاء قريب يجمعهما، بعد تبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء فقد “أجرى رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وبهذه المناسبة “أعرب الرئيسان عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين بالمزيد من الرقي والازدهار، كما اتفقا على لقاء قريب يجمعهما”، وفقا للمصدر ذاته.