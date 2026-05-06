بعد تبرئته من تهمة محاولة قتل مسؤول بحزب الله.. ما مصير فضل شاكر؟

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، إن القضاء أصدر حكما ببراءة الفنان فضل شاكر من تهمة محاولة قتل مسؤول بحزب الله.

وفي التفاصيل فقد أصدر قاضي جنايات بيروت بلال ضناوي، صباح اليوم حكماً ببراءة فضل شاكر، من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013، بعد عدة أشهر من المداولات القضائية والاستماع إلى شهادة شهود الإثبات والنفي.

ونال شاكر حكم البراءة لعدم ثبوت الأدلة القانونية على هذه التهمة، فضلاً عن عدم اعتراف أحد المدعى عليهم، بينهم الشيخ أحمد الأسير، على الفنان، إضافة إلى وجود ما يسمى بـ”الإسقاطات” في هذا الملف القضائي، خاصة في ظل تضارب أقوال المدعي وتنازله قبل عدة سنوات عن الدعوى القضائية.

وأرسل القاضي قرار البراءة إلى قسم قلم المحكمة، حيث تسلمته محامية الفنان، الدكتورة أماتا مبارك، ومن ثم تقدمت مباشرة بطلب جديد لإخلاء سبيل موكلها، مع تعهد بعدم السفر وحضور جلسات المحكمة العسكرية في موعدها.

وعلى الرغم من هذا الحكم الصادر عن القضاء العدلي، إلا أن المسار القانوني لشاكر لا يزال معقداً؛ حيث أوضحت التقارير الإعلامية أن قرار البراءة هذا لا يمهد الطريق لخروجه، وذلك نظراً لاستمرار وجود ملفات ودعاوى أخرى لم تُحسم بعد، تقع ضمن اختصاص القضاء العسكري.

ومن المنتظر أن يمثل شاكر أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت، العميد وسيم فياض، يوم الثلاثاء 26 ماي الحالي، للاستماع إلى مزيد من الشهود ومرافعة الادعاء العام، ودفوعات الفريق القانوني عن الفنان فضل شاكر، بقيادة الدكتورة أماتا مبارك.

ويمكن أن يتم تقديم أو تأخير الموعد، لعدة أيام، في حال أعلن عن عطلة رسمية في لبنان، كون تاريخ الجلسة يصادف يوم وقفة عرفة، وهو اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك.

ويمهد إعلان براءة فضل شاكر الطريق لصدور أحكام مماثلة جديدة أمام القضاء العسكري، كون الحكم بالبراءة في القضية الجنائية يشكّل مؤشرا إضافياً على عدم تورّط فضل شاكر في أحداث عبرا التي ينفي الأخير المشاركة فيها، فضلا عن عدم وجود أي دليل بالصوت أو الصورة أو الفيديو على وجوده، وهو الأمر الذي أكده شهود المحكمة في الجلسات السابقة.

وكانت تطارد المطرب اتهامات في 4 قضايا، وهي: الانتماء إلى تنظيم مسلح “مجموعة الشيخ أحمد الأسير”، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وسلم المطرب اللبناني، واسمه بالكامل فضل عبدالرحمن شمندر، نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات اللبنانية عند مدخل مخيم عين الحلوة، وذلك في أكتوبر 2025.

وأعلن قبل تسليم نفسه إلى الجيش اللبناني، أنه بريء، موضحاً أن القضاء صدَّق، غيابياً، حكم البراءة من الاقتتال مع الجيش في عام 2018.

وكان المطرب فضل شاكر، قد طرح عددا من الأغاني العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا منها “صحاك الشوق”، “إلا وأنا معاك”.