بعد تخصيص”ايتوزا” 5 خطوط جديده نحوه.. هل ستقام التراويح بجامع الجزائر؟

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن تخصيص 5 خطوط جديدة نحو جامع الجزائر في حال تم فتحه للمصلين خلال الشهر الفضيل.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، الأحد، أنه في حال فتح “جامع الجزائر” أبوابه أمام المصلين، فإن “إيتوزا” ستضع حيز الخدمة خمسة خطوط نقل جديدة نحو الجامع انطلاقا من بن عكنون، براقي مرورا بالحراش, عين المالحة مرورا بعين النعجة وبئر خادم, معالمة مرورا بسيدي عبد الله وزرالدة, الأحياء الخضراء-أولاد فايت مرورا بسعيد حمدين.

كما سيتم ربط “جامع الجزائر” من خلال تمديد الخطوط المنتظمة “الحراش-القبة القديمة/باش جراح”، “الحراش-سيدي أمحمد”، “الكروش-الحراش-الرويبة”، “الكاليتوس-ساحة 2 ماي-الحراش”.

وفيما لم يتم الإعلان رسميا عن فتح امع الجزائر للإقامة الصلوات الخمس والتراويح لحد الآن، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لم ترخص في السنتين الماضيتين، لإقامة صلاة التراويح في جامع الجزائر بسبب ما أسمته بعدم جاهزية بعض الأمور إداريا وتنظيميا.

كما كشفت المؤسسة عن برنامجها الرمضاني للتنقل عبر شبكة النقل العمومي بالحافلات بالعاصمة، يمتد إلى غاية الثانية صباحا.

وأوضح البيان أن برنامج النقل في رمضن يغطي خلال أيام الأسبوع 124 خط بـ 253 حافلة خلال فترة النهار، و56 خط ب 72 حافلة بعد الإفطار، بمعدل رحلات من 20 إلى 40 دقيقة نهارا, و30 إلى 40 دقيقة ليلا.

وأشار بيان المؤسسة إلى أنه تم تحديد ساعات من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء، ومن الثامنة مساء إلى غاية الساعة الثانية صباحا.

وأكد البيان أنه سيتم فتح ثلاثة خطوط استثنائية تربط الجزائر العاصمة بمنتزه الصابلات, ستكون مبرمجة هي الاخرى لربطها مع “جامع الجزائر”, وهي “ساحة الشهداء-منتزه الصابلات”, “ساحة أول ماي-منتزه الصابلات”، “باش جراح-منتزه الصابلات”.

أما بخصوص أيام العطلة الأسبوعية, فإن البرنامج يشمل بالنسبة ليوم الجمعة تغطية 124 خط ب 123حافلة في النهار و56 خط ب 72 حافلة بعد الإفطار, وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء, ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا.

بينما يشمل برنامج يوم السبت تغطية 124 خط ب 178 حافلة في النهار و56 خط ب 72 حافة بعد الإفطار, من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء ومن الثامنة مساء إلى غاية الثانية صباحا.

كما سطرت مؤسسة “إيتوزا” برنامجا خاصا بالسهرات الرمضانية على متن الحافلات السياحية خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت.