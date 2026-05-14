بعد تعيينه رسميا.. نعمون يوجه رسالة لجماهير شباب بلوزداد (فيديو)

عمر سلامي
جابر نعمون

وجه المدير الرياضي الجديد لشباب بلوزداد، جابر نعمون رسالة لجماهير الفريق، بعد تعيينه رسميا.

وقدمت إدارة شباب بلوزداد،  أمس الأربعاء، المدير الرياضي الجديد، جابر نعمون، لوسائل الإعلام.

وبعد تعيين وتقديمه رسميا، وجه نعمون رسالة إلى جماهير الفريق، حيث طالب الأنصار بضرورة الوقوف مع الفريق، لتحقيق أفضل النتائج في المباريات المتبقية من الموسم.

وشكر نعمون الأنصار على تفاعلهم الإيجابي بعد تعيينه مديرا رياضيا للفريق.

ووعد المدير الرياضي الجديد الأنصار، بتسيير الفريق من مقر النادي، وليس من أماكن أخرى.

وأضاف جابر نعمون: ” لن أبخل بشيء في خدمة هذا الفريق، وسنعمل على إعادة الهيبة لشباب بلوزداد، فلا مكان بعد الآن للانتهازيين والذين لا يعملون في الفريق”.

كما وجه نعمون رسالة، لبعض الأطراف التي قال إنها تشوش على الفريق قبل انتهاء البطولة: “اللاعبون مرتبطون بعقود سارية المفعول.. وحذاري من التشويش على الفريق، وبعد نهاية الموسم سيكون لنا كلام آخر”.

