بعد توليه مهامها.. فانس يمازح كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي رسمي

شهد البيت الأبيض موقفا طريفا خلال مؤتمر صحفي، تولى خلاله نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مهام الرد على أسئلة الصحفيين بدلا من المتحدثة كارولين ليفيت، التي حصلت على عطلة أمومة بدخول شهر ماي الجاري.

وخلال بداية الإيجاز، وجّه فانس كلمات إشادة بليفيت على أدائها، قبل أن يطلق تعليقا مازحا أثار تفاعلا داخل القاعة، قال فيه إنه اتفق معها على “تبادل الأدوار” ليوم واحد، مضيفا بسخرية: “عندما تلد زوجتي أوشا طفلنا في جويلية، ستتولى هي منصب نائب الرئيس لبضعة أسابيع”.

ورغم الطابع الفكاهي للتصريح، فقد عكس الموقف أجواء غير تقليدية داخل البيت الأبيض، حيث اختلط الطابع الرسمي بالإشارات الشخصية، في لحظة لفتت انتباه وسائل الإعلام الأمريكية ومتابعي الشأن السياسي.

وتغيب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن مهامها الرسمية منذ حصولها على إجازة أمومة، فيما يتولى عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، إدارة الإحاطات الصحفية والظهور الإعلامي مؤقتا بدلا منها.

وأعلنت الخدمة الصحفية للإدارة الأمريكية بأن جي دي فانس سوف يترأس يوم الثلاثاء، في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي إحاطة صحفية في البيت الأبيض نيابة عن ليفيت، التي أنجبت مؤخرا طفلة أسمتها فيفيانا، وتلقت حينها تهنئة إيرانية غير متوقعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد غادرت عملها في إجازة أمومة يوم 1 ماي الجاري، وقد سبق لوزير الخارجية ماركو روبيو أن ناب عنها في قاعة الإحاطات الصحفية منذ نحو أسبوعين.

وفي وقت سابق نشرت ليفيت عبر حسابها على منصة “إكس”، صورة تجمعها بمولودتها، وعلقت عليها قائلة: “في الأول من ماي، انضمت فيفيانا، أو (فيفي) كما تُعرف، إلى عائلتنا، ففاضت قلوبنا حبًا وفرحًا”.

وأضافت: “إنها بصحة جيدة ومثالية، وأخوها الأكبر يتأقلم بسعادة مع الحياة برفقة أخته الصغيرة. نستمتع بكل لحظة في هذه الحياة السعيدة مع مولودتنا الجديدة”، كما تقدمت بالشكر لكل من قدم لها الدعم خلال مرحلة الحمل.