تهنئة إيرانية “غير متوقعة” لكارولين ليفيت بولادة طفلتها!

حساب ليفيت على تويتر
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت مع مولودتها "فيفيانا"

في خطوة أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل، وجّهت السفارة الإيرانية في أرمينيا تهنئة “غير متوقعة” إلى المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بمناسبة ولادة طفلتها “فيفيانا”.

وفي منشور جمع بين التهنئة والتذكير بضحايا القصف الذي استهدف مدرسة بمدينة ميناب جنوب إيران خلال الحرب الأمريكية الصهيونية الأخيرة، قالت السفارة، عبر منصة “إكس”: “الأطفال أبرياء ويستحقون الحب”، مشيرة إلى مقتل 168 طفلا في الهـجوم على مدرسة “الشجرة الطيبة”، ومطالبة ليفيت بتذكّر أمهات الضحايا “عندما تُقبّل طفلها”.

وجاء تعليق السفارة ردا على صورة نشرتها ليفيت مع مولودتها الجديدة “فيفيانا”، التي وُلدت مطلع ماي الجاري.

