بعد ظهور نساء طنجة بالحايك الجزائري.. هذه حقيقة نسخته المغربية
بعد ظهور نساء طنجة بالحايك الجزائري اجتهد مثقفون جزائريون عبر شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار حقيقة النسخة المغربية منه، والتي كان يلبسها النساء والرجال على حد سواء.
وقال نشطاء إن الشيء الوحيد الذي سبق أن وجد في المغرب مرتبطا باسم “حايك” هو لباس رجالي بلا قيمة ولا جمالية وهو نفس الشيء الذي دونه بالوصف الرحالة الإسباني الذي اشتهر باسم علي باي العباسي الحلبي، واسمه الأصلي دومِنْغُو فْرَانْثِيسْكُو بَادِيَّ.
توزَّعت اهتمامات الرحالة بين التجسس، والموسيقى، والوصف الجغرافي، والأركيولوجيا، والعمران، والترجمة، والتاريخ، والطبخ، والمجتمع، إلخ. والذي تُعَدُّ رحلتُه إلى المغرب فالمشرق العربي انقلاباً معرفياً بالنسبة إلى الغرب.
مدابيك ديرو لعلام المروكي على هاد الصور احسن قرار باش الناس تفرق بين #الحايك_الجزائري المصنوع من الحرير و #الحايك_المروكي متكون من قطعة قماش pic.twitter.com/m6aKfkSPjT
— Nada (@Nina10329549) March 8, 2023
يذكر دومينغو في كتاب رحلته الذي سبق أن تم نشر مقاطع مترجمة منه على موقع العربي الجديد أن الأوروبيين لا يعرفون المغاربة بلباس بارز محدد لأنهم دائما يقلدون ألبسة أقوام آخرين إذا أرادوا أن يظهروا بزي جميل ومنظر هندامي حسن.
وكشف أن الرجال في المغرب كانوا يستحون بالحايك، ويغيرونه عندما يسافرون خارج البلاد، وبمرور الزمن تخلوا عنه واستمرت في لبسه النساء.
هذا هو الحايك الرجالي والنسائي المغربي في آن الذي ذكره الرحالة الإسباني #دومينغو_فرانثيسكو في كتاب رحلته؛ والذي ذكر أن الرجال المغاربة يستحون من الظهور به ويغيرونه عندما ينتقلون خارج البلد، وقد تركه الرجال لاحقا واستمرت في لبسه النساء وهو عبارة عن طبقة كتان ضخمة كأنها بطانية pic.twitter.com/e712RNRbxd
— 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿 (@AhmadDaoud14) March 7, 2023
وحرفيا يقول: “لا تُعْرفُ بذلةُ المغاربة كثيراً لدى الأوروبيين، فَهُمْ حينما يجيؤون إلى هنا يلبسون اللباس التركيَّ الأنيق”.
ويضيف: “إنَّ المغربي لا يغطّي رجلَيْه أبداً؛ ويتكوّن حذاؤه من بُلْغَتَيْن صفراويْنِ بَالِغَتَيِ الخشونة، ينتعِلُهما من دون اعتماد الكَعْبيَّةِ؛ ثمَّ إنَّ القطعة الأساسَ لِلِباسِهِ هي نوع من شرشف صوفٍ أبيضَ، يسمُّونَه الحايِكَ، يُتدثَّرُ فيه من الرأسِ إلى القدميْن”.
ويتابع: “هكذا إذن، ورغبةَ مني في أن أتزَيَّا كما يتزيَّا الآخرون، كانَ عليَّ أنْ أُضحِّيَ بجَوْرَبَيَّ وبابُوجَيَّ التُّركِييْن الناعِمَيْن، والتَفَفْتُ في حايكٍ هائلٍ، تارِكًا رِجْلَيَّ وقَدَمَيَّ للريح، باستثناء قمَّة القدميْن التي كانتْ تدخُلُ في بَلْغتيَّ الكبيرتيْن والثقيلتيْن”.
ومن مدينة طنجة استشهد نشطاء بصور تاريخية لنساء ورجال مغاربة بالحايك الخاص بهم، والذي هو عبارة عن قطعة كبيرة من الكتان تشبه البطانية عكس الحايك الجزائري الأصيل المصنوع من الحرير ومن أجود أنواع القماش.
هذا هوا الحايك تاع طانجا مصنوع من الصوف و ليس الحايك الجزائري المصنوع من الحرير و المطرز من الجانبين pic.twitter.com/XnJ1HmBVZ7
— Hinda (@Hinda78196833) March 7, 2023
الجزائر يسموه #الحايك مصنوع من الحرير
المغرب يسموه #الإزرار مصنوع من الحلفاء#المغرب_تنهب_الحايك_الجزائري pic.twitter.com/NOafbJHx9B
— Kheldoun Okba El Jazairi (@Okba58) March 8, 2023
من جانبها أوردت مجلة كورنهيل، وهي مجلة شهرية أدبية من العصر الفيكتوري (1860–1975)، تقريرا حول الحايك المغربي، جاء فيه أنه عبارة عن “منشفة طويلة”.
السرقة متواصلة.. نساء طنجاويات في تظاهرة بالحايك الجزائري!
وكانت صحف مغربية قد نشرت في 7 مارس 2023 صورا لنساء طنجاويات في تظاهرة بالحايك الجزائري الذي تم نسبه للمملكة على الرغم من أنه ليس لها.
وخرجت “بنات طنجة” بالحايك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في جولة استعراضية بعثت للأذهان مباشرة صور النساء الجزائريات اللواتي يتظاهرن كل عام بهذه الطريقة.
#الحايك_الجزائري #algerianheritage 🇩🇿 pic.twitter.com/361zVCNsEK
— Algerian 🌺 (@Algrien28694512) March 6, 2023
وبحسب صحف مغربية فإن تظاهرة الطنجاويات تهدف إلى إبراز المكانة التي يكتسيها الزي التقليدي المغربي بكل أشكاله وصيحاته التي تتنوع حسب المدن لكن قاسمها المشترك الحشمة والوقار لدى المغربيات.
✅️ #اليوم_العالمي_للمرأة اعتزازا بالتراث #المغربي الأصيل جابت نساء #طنجة شوارعها”بالحايك واللثام” في مبادرة نالت استحسان جميع المغاربة 🇲🇦❤️🇲🇦❤️#MoroccoGate #Marocgate #welcome_to_morocco #المغرب_أولا #تمغربيت pic.twitter.com/k6OCzKvnUW
— Seloua Mouslim (@MouslimSeloua) March 6, 2023
مملكة القراصنة وعلب الألوان تقرصن “الحايك الجزائري ” #المروك_تنهب_الحايك_الجزائري pic.twitter.com/lAsnh7blVt
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) March 7, 2023
وفي هذا الشأن قال نشطاء إن سرقة كل ما هو جزائري متواصلة، لافتين إلى أن الحايك ليس مغربيا بل جزائريا والتظاهرة بصمة جزائرية بامتياز.
السرقة متواصلة
هذا التظاهرة داروها نساء الجزائر منذ سنوات وأصبحت تقليد تتكرر كل عام يخرجوا بالحايك الجزائري في الشوارع العريقة للعاصمة.
الحايك تراث ورمز للهوية الجزائرية : الحايك هو اللباس الخارجي التقليدي الأول للمرأة في #الجزائر ورمز صورتها منذ القدم وإبان الثورة التحريرية 🇩🇿 pic.twitter.com/1jxivYdShy
— ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ 🇩🇿 (@Aouatef23Dz) March 6, 2023
وكالعادة اشتعلت حرب التعليقات والتغريدات بين نشطاء من الجزائر والمغرب عبر تويتر، وانتشر هاشتاغ “#المروك_تنهب_الحايك_الجزائري”.
وأخرج البعض من درج الأرشيف صور الجزائريات من قديم السنوات باللباس المتنازع عليه.
الجزائريون و الجزائريات أمام مكاتب التصويت 1962/07/01 في استفتاء تقرير المصيربعد أن صنعوا متحدين أعظم ثورة في تاريخ الإنسانية
حرائر 🇩🇿 ب #الحايك_الجزائري#الحايك_الجزائري لم يكن لباسا 🇩🇿 أصيلا بل رمزا من رموز المقاومة الجزائرية للإستعمار الفرنسي#المروك_تنهب_الحايك_الجزائري pic.twitter.com/jpm7yvSNtj
— Mohamed Nacer (@Mohamed38677577) March 7, 2023
— ۞ Amel ☪︎ (@mellexxya) March 7, 2023
يذكر أن النساء الجزائريات تعودن على التظاهر بالحايك، في اليوم العالمي للمرأة، وقد نقلت عديد التقارير الإخبارية في السابق خرجاتهن، خاصة تلك التي رفضن فيها ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة وسمي اليوم بـ “يوم الكرامة”.
والحايك أو الحائك أو الحَيْك (والأصل الحيك ويقال له التلحيفة) لباس تقليدي جزائري، انتشر بشكل واسع في جميع أنحاء المغرب العربي.
يصنع من القماش أبيض اللون تلتحف به المرأة لتستر سائر جسدها مع إضافة العجار وهو قطعة صغيرة من القماش تضعها المرأة لتغطي وجهها.
كانت تلبسه بعض النساء أثناء قيامهن بالانتقال وحيدات لمسافات طويلة خارج منطقة السكن العادية، وقد كان دينيا أو تقليديّا يلبس عادة في السفر والتنقل.
جاء في قاموس المعاني: “تُطْلَقُ كَلِمَةُ الحايِكِ عَلى لِباسِ الْمَرْأَةِ بِالْمَغْرِبِ العربي وَهُوَ مُكَوَّنٌ مِنْ قِطْعَةِ ثَوْبٍ تَرْتَديهِ الْمَرْأَةُ، يَسْتُرُ رَأْسَها وَوَجْهَها وَكامِلَ جَسَدِها”.
يلبس الحايك في الجزائر عند نساء الوسط الجزائري في العاصمة ونواحيها (بومرداس، تيبازة) والغرب الجزائري (تلمسان، وهران) وغيرها.
ويدعى في الغرب غالبا بالكساء أو الكسا دون همزة متطرفة لكون الجزائريبن يحذفون الهمزة المتطرفة في كلامهم جريا على قاعدتهم في تخفيف الهمزة.
هو منتشر بمعظم أرجاء الجزائر أما بخصوص اختلاف لونه في الشرق الجزائري فتروي الرواية الشعبية أن نساء الشرق الجزائري كن يلبسن الأبيض ثم لما قتل صالح باي، لبست النساء الملاية السوداء حزنا عليه.
خلال الوجود الفرنسي بالجزائر وبعيد الاستقلال بقي الحايك محافظا على وجوده، لكن بدأ في الاختفاء مع سبعنيات القرن العشرين بعد الانفتاح الذي شهدته الجزائر.
الحايك لم يكن زّيا تقليديا جزائريا أصيلا فقط بل أحد أوجه مقاومة الاستعمار الفرنسي والغزاة على مر التاريخ #المروك_تنهب_الحايك_الجزائري pic.twitter.com/q0GyH7cCF8
— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) March 7, 2023
أنواعه
الحايك مرمة: من أجود أنواع الحايك. وكان ارتداؤه يقتصر على الطبقة الميسورة التي تتباهى نساؤها بارتدائه لكونه يشكل نوعاً من المدنية لأن نساء العاصمة اشتهرن به وينسج من الحرير الخالص أو الممزوج بالكتان أو الصوف.
الحايك العشعاشي: وكان ينسج بتلمسان وكانت تلبسه العامة من النساء ويتميز العشعاشي عن المرمة أن الأول خالص البياض فيما تشوب الثاني تطاريز صفراء.
الحايك السفساري: كان هذا النوع محصورا على نساء الشرق الجزائري، يصنع من الحرير أو القطن ويوجد بعدة ألوان كالأسود والأبيض والأصفر، في الأصل كان يغلب عليه السواد.