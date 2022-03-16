بعد عام من جنوح سفينة بقناة السويس.. كارثة جديدة لـ”إيفر جيفن” بأمريكا

عطلت النقل البحري العالمي لأيام

علقت سفينة تابعة لشركة “إيفر جيفن” التايوانية بالسواحل الأمريكية، بعد مرور عام على حادثة مشابهة بقناة السويس.

وبحسب ما أفادت قوات خفر السواحل الأمريكية فإن سفينة الحاويات إيفر فورورد عالقة حاليا في خليج تشيسابيك بالقرب من بالتيمور، وذلك بعد قرابة عام من إغلاق سفينة أخرى تشغلها نفس الشركة قناة السويس عندما علقت لستة أيام.

الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العالقة هي “إيفر جرين” البحرية التايوانية، وهي نفس شركة النقل المشغلة للسفينة “إيفر جيفن” التي علقت في مارس 2021، ما عرقل حركة المرور في قناة السويس، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا.

وقال ضابط بخفر السواحل الأميركية إنها تلقت تقارير تفيد بأن “إيفر فورورد” علقت.

ويقول خفر السواحل إن السفينة عالقة خارج القناة، لكنها لا تمنع حركة مرور سفن الحاويات الأخرى.

وقالت “إيفر جرين”، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن الحادث لم يتسبب في تسرب وقود ولم يغلق قناة ملاحة أو يعطل حركة المرور من الميناء وإليه.

وأضافت: “نجري ترتيبات للغواصين لإجراء عمليات فحص تحت الماء للتحقق من أي ضرر بالسفينة، وننسق مع جميع الأطراف المعنية لإعادة تعويم السفينة في أسرع وقت ممكن”، موضحة أن “سبب الحادث قيد التحقيق من السلطة المختصة”.

يعادل حجمها 4 ملاعب كرة قدم.. تعرف على السفينة الجانحة بالسويس

لفتت السفينة الجانحة “إيفرغيفن” في قناة السويس أنظار العالم لأيام، بعد أن عطلت حركة تسيير البضائع العالمية، وعرفت الساعات الأخيرة من يوم 28 مارس 2021، محاولات ايجابية لتحريكها وتخليص السفن العالقة معها، فماهي مواصفات السفينة الجانحة التي شغلت العالم.

1- يبلغ طول السفينة 400 متر (1300 قدم) ، وهي محاطة قطريًا عبر قناة لا يزيد عرضها كثيرًا عن 200 متر وتعادل حجم أربعة ملاعب لكرة القدم.

2- إيفر غيفن هي سفينة حاويات من الدرجة الذهبية ، واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم.

3- السفينة مملوكة لشركة “شو كيزن كايشا” تابعة لملكية وتأجير السفن التابعة لشركة بناء سفن يابانية كبيرة.

4- أجرتها شركة “ايفرغرين مارين” لنقل الحاويات والشحن ومقرها في تايوان.

6- إيفر غيفن هي واحدة من 13 سفينة حاويات تم بناؤها وفقًا لتصميم “ايماباري20000” الذي طورته شركة “ايماباري شيب بويلدنيغ” اليابانية.

7- الحمولة الإجمالية للسفينة 220940، حمولة صافية قدرها 99155، وحمولتها الساكنة من 199629 طن.

8- المحرك الرئيسي ديزل ثنائي الأشواط منخفض السرعة.

9- سرعة السفينة تبلغ 22.8 عقدة (42.2 كم / ساعة،26.2 ميل في الساعة).

10- تحتوي السفينة أيضًا على أربعة مولدات ديزل مساعدة.

11- اسم “ايفرغينفاست” يتبع اتفاقية تسمية السفن لـ ايفر غرين مارين، حيث تبدأ جميع السفن تقريبًا بكلمة Ever.

وللاشارة فقد أعلنت هيئة قناة السويس، الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات الجانحة بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.