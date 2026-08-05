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الجزائر

بعد فاجعة سطيف.. الداخلية تحذّر الأولياء من خطر يهدّد الأطفال خلال الصيف

الشروق أونلاين
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بعد فاجعة سطيف.. الداخلية تحذّر الأولياء من خطر يهدّد الأطفال خلال الصيف

جددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل دعوتها إلى الأولياء بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة ومرافقة أبنائهم ومراقبتهم بشكل دائم، خاصة خلال فصل الصيف، تفاديا لحوادث الغرق التي تشهدها المسطحات المائية غير المهيأة.

وأكدت الوزارة، في تذكير نشرته اليوم الأربعاء، أن الأودية والسدود وأحواض السقي تشكل خطرا حقيقيا على سلامة الأطفال، نظرا لعمقها وصعوبة تقدير المخاطر التي قد تنجم عن السباحة فيها، داعية إلى تجنب ارتياد هذه المواقع حفاظًا على الأرواح.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم ترك الأطفال دون مراقبة بالقرب من هذه الفضاءات، ومنعهم من السباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك، مع الحرص على توعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء التواجد بالقرب من المسطحات المائية.

وأبرزت أن يقظة الأولياء ومرافقتهم لأبنائهم تمثلان خط الدفاع الأول للوقاية من الحوادث، خاصة خلال العطلة الصيفية التي تعرف إقبالًا متزايدًا على السباحة والتنزه.

وفي ختام تذكيرها، أكدت وزارة الداخلية أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، داعية إلى التحلي بالحذر والالتزام بإجراءات الوقاية لتجنب المآسي التي تتكرر كل صيف.

وجاء تحذير وزارة الداخلية بعد الحادثة المأساوية التي شهدتها ولاية سطيف، يوم الإثنين الماضي، حيث لقي أربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، مصرعهم غرقا داخل مجمع مائي لتربية المائيات بدوار رمادة، ببلدية عين الحجر، جنوب الولاية.

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية مدعومة بفرقة الغطس والتدخل في الأماكن الوعرة، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا من مجمع مائي يبلغ عمقه نحو 15 مترا، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

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