بعد نتنياهو.. إعلام عبري يكشف زيارة زامير إلى الإمارات

أفادت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني إيال زامير زار الإمارات، برفقة مسؤولين عسكريين كبار، خلال فترة العدوان على إيران.

وأفاد موقع واينت العبري، أن زامير التقى مسؤولين إماراتيين، بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، ومسؤولين أمنيين.

وبحسب الموقع تنضم زيارة زامير إلى سلسلة زيارات أجراها مسؤولون صهاينة إلى الإمارات خلال الحرب. وقد ترأس زامير وفداً أمنياً وعقد اجتماعات في الإمارات.

ولفت الموقع إلى تقارير أشارت إلى نشر بطارية “القبة الحديدية” في الأراضي الإماراتية، مع وجود قوات صهيونية هناك، وأنها اعترضت صواريخ ومسيّرات إيرانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت هيئة البث العبرية بأن رئيس جهاز “الشاباك”، دافيد زيني، أجرى هو الآخر زيارة إلى الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة.

كما نُشر أن وفداً أمنياً صهيونيا برئاسة مدير عام وزارة جيش الاحتلال زار الإمارات خلال فترة التحضيرات للحرب على إيران.

وأعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أول من أمس الأربعاء، أن نتنياهو زار الإمارات سراً خلال فترة العدوان على إيران والتقى محمد بن زايد، فيما نفت أبوظبي ذلك.