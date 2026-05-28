بعد ولاية المدية.. هزة أرضية تضرب تلمسان

ضربت هزة أرضية بشدة 4.1 درجات على سلم ريشتر، ليل الأربعاء إلى الخميس، ولاية تلمسان، وذلك بعد ساعات من تسجيل هزة بولاية المدية.

ووفقا لما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، فقد وقعت الهزة الأرضية على الساعة 23سا 26 دقيقة، وتم تحديد مركزها بـ 51 كم شمال شرق غزوات ولاية تلمسان.

وصباح الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.0 درجات على سلم ريشتر ولاية المدية، وذلك على الساعة 11:44 صباحًا، على بعد 11 كيلومترًا شرق ميهوب بولاية المدية، دون تسجيل أي خسائر.