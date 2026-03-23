بـ1.8 مليون قنطار.. خنشلة تتصدر إنتاج التفاح في الجزائر

تواصل ولاية خنشلة تصدرها لإنتاج التفاح في الجزائر بحجم بلغ نحو 1.8 مليون قنطار، محافظة على ريادتها للسنة الخامسة على التوالي، في ظل تطور لافت في هذه الشعبة الفلاحية وقدرتها على تلبية جزء معتبر من الطلب الوطني.

وأفادت الإذاعة الجزائرية أن إنتاج تفاح خنشلة، الممتد على مساحة تُقدر بـ 5468 هكتاراً، يغطي أكثر من 34 بالمئة من حاجيات السوق الوطنية، مستفيداً من تحكم الفلاحين في تقنيات الزراعة، ما ينعكس على جودة المنتوج الذي يُعد من بين الأفضل محلياً.

كما أوضحت أن انتشار زراعة التفاح عبر عدة بلديات ساهم في توفير نحو 16 ألف منصب عمل، إلى جانب دعم البنية التحتية للتخزين، حيث ارتفع عدد غرف التبريد إلى 44 وحدة، ما يعزز قدرات حفظ المنتوج وتسويقه على مدار السنة.

ويتميز تفاح خنشلة بتنوع أصنافه، من بينها “غولدن ديليسيوز”، “روايال”، “توب راد”، “ستار كريمسون” و“شاردن”، ما يمنحه تنافسية في السوق الوطنية وإمكانيات واعدة للتصدير.

ودعا مهنيون في الشعبة إلى تعزيز وحدات التحويل لتثمين الإنتاج وتقليص الفائض، مع تسجيل نقص في تغطية البساتين بالشبكات الواقية من البرد، وهو ما يشكل أحد التحديات التي تواجه تطوير هذه الزراعة.

ويتطلع مزارعو خنشلة إلى رفع الإنتاج إلى مليوني قنطار، مع استهداف تغطية نصف حاجيات السوق الوطنية من التفاح، في وقت يؤكد فيه خبراء قدرة هذه الشعبة على تحقيق قيمة مضافة وفتح آفاق للتصدير، بما يدعم منظومة الإنتاج الفلاحي في الجزائر.